На трассе в Ростовской области пассажирский автобус насмерть сбил пешехода

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области пешеход погиб под колесами рейсового автобуса. Авария произошла 27 ноября около 19:00 в городе Аксае.В тот вечер 64-летний мужчина за рулем транспорта «Кинг Лонг» вез порядка 20 пассажиров из Новошахтинска в хутор Ленина. Маршрут пролегал через Аксай по трассе М-4 «Дон». На улице Западной, 8Б (1060-й километр трассы) на дорогу вышла женщина. Она переходила проезжую часть по «зебре» на красный свет.Водитель автобуса не успел вовремя притормозить и на полном ходу сбил пешехода. Удар был настолько сильным, что незнакомку отбросило на несколько метров.— В результате ДТП неустановленный пешеход скончался до приезда скорой медпомощи, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.По словам очевидцев, погибшая — пожилая женщина.