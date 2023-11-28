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На трассе в Ростовской области пассажирский автобус насмерть сбил пешехода

На трассе в Ростовской области пассажирский автобус насмерть сбил пешехода
В Ростовской области пешеход погиб под колесами рейсового автобуса. Авария произошла 27 ноября около 19:00 в городе Аксае.

В тот вечер 64-летний мужчина за рулем транспорта «Кинг Лонг» вез порядка 20 пассажиров из Новошахтинска в хутор Ленина. Маршрут пролегал через Аксай по трассе М-4 «Дон». На улице Западной, 8Б (1060-й километр трассы) на дорогу вышла женщина. Она переходила проезжую часть по «зебре» на красный свет.

Водитель автобуса не успел вовремя притормозить и на полном ходу сбил пешехода. Удар был настолько сильным, что незнакомку отбросило на несколько метров.

— В результате ДТП неустановленный пешеход скончался до приезда скорой медпомощи, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.

По словам очевидцев, погибшая — пожилая женщина.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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