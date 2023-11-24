В Аксае «Киа» насмерть сбила 62-летнего пешехода

Фото: соцсети (тг Аксай город).

В Аксае 62-летний мужчина погиб под колесами легковушки. Авария произошла 24 ноября около 8:00.Этим утром 32-летний водитель «Киа Церато» ехал по проспекту Ленина. В районе дома № 42 на проезжую часть выбежал пешеход. Он направлялся к противоположной стороне дороги. Машина на полном ходу сбила мужчину. Удар был настолько сильным, что его отбросило на несколько метров.— В результате ДТП 62-летний мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда медиков, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.