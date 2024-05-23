На трассе в Ростовской области мужчина пострадал в ДТП с тремя фурами

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области водитель грузовика пострадал в ДТП. Авария произошла 22 мая в Каменском районе.В тот день 47-летний мужчина за рулем машины «Скания» ехал по М-4 «Дон». На отрезке между городом Каменском-Шахтинским и поселком Глубоким он не сбавил скорость и на полном ходу врезался в другую «Сканию». Удар был настолько мощным, что фура с 33-летним водителем в кабине по инерции влетела в попутный «Мерседес Актрос». Все три грузовика получили механические повреждения.— В результате ДТП пострадал 47-летний мужчина из «Скании», — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Его с травмами доставили в больницу.Водитель второй «Скании» и 42-летний мужчина из «Мерседеса» в списках раненых не значатся. Вероятно, они отделались синяками и испугом.