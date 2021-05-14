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На трассе в Ростовской области две иномарки разбились в ДТП

На трассе в Ростовской области две иномарки разбились в ДТП
В Ростовской области на трассе разбились две иномарки. ДТП случилось поздно вечером 17 мая.

Два автомобиля - «Фольксваген Туран» и «Рено» - ехали по трассе М-4 «Дон». В районе аэропорта Платов (1 030-й километр) они столкнулись. Вероятно, водитель одной из машин не справился с управлением. Как сообщили в ГКУ РО «РО ПСС», обе иномарки получили механические повреждения.

Очевидцы позвонили спасателям. На место направили бригаду Ростовской областной поисково-спасательной службы. Специалисты оградили место аварии и отключили аккумулятор, чтобы избежать пожара.

Три человека, находившиеся в машинах в момент аварии, чудом уцелели. Из травм у них только синяки и ссадины. От госпитализации участники ДТП отказались.

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