На трассе в Ростовской области две иномарки разбились в ДТП

В Ростовской области на трассе разбились две иномарки. ДТП случилось поздно вечером 17 мая.Два автомобиля - «Фольксваген Туран» и «Рено» - ехали по трассе М-4 «Дон». В районе аэропорта Платов (1 030-й километр) они столкнулись. Вероятно, водитель одной из машин не справился с управлением. Как сообщили в ГКУ РО «РО ПСС», обе иномарки получили механические повреждения.Очевидцы позвонили спасателям. На место направили бригаду Ростовской областной поисково-спасательной службы. Специалисты оградили место аварии и отключили аккумулятор, чтобы избежать пожара.Три человека, находившиеся в машинах в момент аварии, чудом уцелели. Из травм у них только синяки и ссадины. От госпитализации участники ДТП отказались.