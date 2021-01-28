На трассе под Воронежем водитель из Ростовской области сбил насмерть пешехода

Мужчина из Ростовской области сбил насмерть пешехода. Происшествие случилось 29 января на 682-м километре автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе.По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, 59-летний мужчина за рулем большегруза марки «Вольво» наехал на пешехода. Его доставили в больницу, однако он скончался от полученных повреждений в отделении районной больницы.Сейчас его личность устанавливают полицейские. На вид мужчине было около 40-50 лет.