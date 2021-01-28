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На трассе под Воронежем водитель из Ростовской области сбил насмерть пешехода

На трассе под Воронежем водитель из Ростовской области сбил насмерть пешехода
Мужчина из Ростовской области сбил насмерть пешехода. Происшествие случилось 29 января на 682-м километре автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, 59-летний мужчина за рулем большегруза марки «Вольво» наехал на пешехода. Его доставили в больницу, однако он скончался от полученных повреждений в отделении районной больницы.

Сейчас его личность устанавливают полицейские. На вид мужчине было около 40-50 лет.

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