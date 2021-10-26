На трассе под Ростовом образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП

На Новочеркасском шоссе под Ростовом образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП. Авария случилась утром 28 октября.Как сообщают очевидцы, участником происшествия стал ВАЗ. Скорее всего, он столкнулся с одним или несколькими автомобилями, после чего отлетел в отбойник. Заметны повреждения левого и правого передних крыльев, а также смят бампер. Из-за этого водители, которые направлялись из города, попали в большой затор. Его общая протяженность - порядка трех километров.Автомобилистам рекомендуется заранее выбрать пути объезда, чтобы не оказаться в пробке. Подробности аварии и информация о пострадавших уточняются.