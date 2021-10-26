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На трассе под Ростовом образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП

На трассе под Ростовом образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП

На Новочеркасском шоссе под Ростовом образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП. Авария случилась утром 28 октября.

Как сообщают очевидцы, участником происшествия стал ВАЗ. Скорее всего, он столкнулся с одним или несколькими автомобилями, после чего отлетел в отбойник. Заметны повреждения левого и правого передних крыльев, а также смят бампер. Из-за этого водители, которые направлялись из города, попали в большой затор. Его общая протяженность - порядка трех километров.



Автомобилистам рекомендуется заранее выбрать пути объезда, чтобы не оказаться в пробке. Подробности аварии и информация о пострадавших уточняются.
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