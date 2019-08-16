На трассе под Ростовом велосипедиста по очереди сбили три иномарки



Фото: ya62.ru

В Ростовской области на трассе Азов - Староминская в результате ДТП погиб 40-летний велосипедист.



Авария произошла на 10-м километре автодороги около 23 часов 17 августа. По предварительным данным, 34-летний водитель «Фольксвагена Тигуана» сбил 40-летнего мужчину на велосипеде. После этого на велосипедиста допустили наезд 58-летний водитель «Шевроле Авео» и 34-летний мужчина, управлявший автомобилем «СангЙонг».



Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области, в результате ДТП велосипедист погиб на месте происшествия.