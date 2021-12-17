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На проспекте Шолохова в Ростове образовалась многокилометровая пробка

На проспекте Шолохова в Ростове образовалась многокилометровая пробка

Проспект Шолохова в Ростове-на-Дону сковала пробка протяженностью больше четырех километров. Движение заблокировала авария на пересечении проспекта Шолохова и 14-й Линии. Сотни водителей вынуждены стоять в заторе утром 20 декабря.

Затор тянется от улицы Воровского до 14-й Линии. На прилегающей улице Селиванова также образовалась пробка длиной примерно в полтора километра.

Этот участок дороги стал проблемным из-за строительства канализационного выпуска. В пределах 14-й Линии и проспекта Шолохова стоят запрещающие знаки, однако рабочих на месте нет.
Фото: Яндекс. Карты
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