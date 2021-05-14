На левом берегу Дона в Ростове двое полицейских пострадали в аварии

В Ростове двое полицейских пострадали в массовом ДТП. Авария случилась днем 16 мая на левом берегу Дона.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 34-летний водитель иномарки «Шкода Рэпид» ехал по улице Левобережной. В какой-то момент он стал перестраиваться на правую полосу с крайней левой. Мужчина не пропустил попутную «Тойоту Фортунер» и врезался в нее. От сильного удара «Тойоту» отбросило на припаркованную патрульную машину «Лада Гранта». Кроме того, иномарка задела полицейского, регулирующего движение.- В результате аварии пострадали регулировщик и полицейский, находившийся в салоне авто, - уточнили в ведомстве.