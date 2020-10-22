На крупном участке под Ростовом горит камыш
В Аксайском районе полыхает камыш на крупном участке. Происшествие случилось днем 24 октября в Ленинском сельском поселении.
Пламя распространилось на площади 600 квадратных метров. Дым от полыхающей территории виден даже из донской столицы. Засуха и сильные порывы ветра затрудняют тушение пожара.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, горящий камыш пытаются потушить 11 пожарных и три единицы техники. В настоящее время возгорание локализовано.