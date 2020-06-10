На Доватора в Ростове сгорела сауна
Фото для иллюстрации: astrakhan.su
Крупный пожар в сауне произошёл в Ростове-на-Дону. Постройка загорелась около 3:30 в ночь на 11 июня. Происшествие случилось на улице Доватора.
Огонь быстро охватил площадь 30 квадратных метров. К тушению привлекали 20 спасателей и шесть единиц техники. На ликвидацию возгорания им понадобилось около 20 минут.
- В результате происшествия ни один человек не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной пожара.