В Ростове на Западном сгорела иномарка



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Легковой автомобиль сгорел в Ростове-на-Дону. Пожар произошёл на проспекте Коммунистическом утром 26 февраля.



Сообщение о возгорания «Фольксвагена Джетта» поступило примерно в 8:30. К моменту прибытия спасателей огонь охватил площадь в два квадратных метра.



- К тушению привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



По данным ведомства, на ликвидацию огня ушло чуть больше десяти минут. В результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара выясняются.