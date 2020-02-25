В Ростове на Западном сгорела иномарка
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Легковой автомобиль сгорел в Ростове-на-Дону. Пожар произошёл на проспекте Коммунистическом утром 26 февраля.
Сообщение о возгорания «Фольксвагена Джетта» поступило примерно в 8:30. К моменту прибытия спасателей огонь охватил площадь в два квадратных метра.
- К тушению привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
По данным ведомства, на ликвидацию огня ушло чуть больше десяти минут. В результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара выясняются.