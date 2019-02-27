На Дону вооружённые люди напали на сотрудника офиса микрозаймов



Два вооружённых человека ограбили офис микрозаймов в Белой Калитве. Надев маски и захватив пистолет, они вечером 28 февраля ворвались в помещение на улице Калинина.



Как сообщает DonDay.ru, инцидент случился незадолго до закрытия офиса. Один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и приставил его к шее сотрудницы. Он стал требовать, чтобы женщина отдала ему деньги. Она открыла сейф и отдала всю сумму, которая там находилась, - 8 300 рублей. Забрав свой скудный «улов», налётчики убежали.



После их ухода работница нажала тревожную кнопку, и на место приехали правоохранители. После осмотра места преступления они нашли несколько улик, включая чёткий след от ботинка.



- По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - сообщил старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.



Специалисты устанавливают все детали произошедшего, а также занимаются поиском подозреваемых.