Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону вооружённые люди напали на сотрудника офиса микрозаймов

На Дону вооружённые люди напали на сотрудника офиса микрозаймов
Два вооружённых человека ограбили офис микрозаймов в Белой Калитве. Надев маски и захватив пистолет, они вечером 28 февраля ворвались в помещение на улице Калинина.

Как сообщает DonDay.ru, инцидент случился незадолго до закрытия офиса. Один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и приставил его к шее сотрудницы. Он стал требовать, чтобы женщина отдала ему деньги. Она открыла сейф и отдала всю сумму, которая там находилась, - 8 300 рублей. Забрав свой скудный «улов», налётчики убежали.

После их ухода работница нажала тревожную кнопку, и на место приехали правоохранители. После осмотра места преступления они нашли несколько улик, включая чёткий след от ботинка.

- По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - сообщил старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.

Специалисты устанавливают все детали произошедшего, а также занимаются поиском подозреваемых.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.