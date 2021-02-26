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На Дону водитель насмерть сбил 63-летнего мужчину и скрылся с места ДТП

На Дону водитель насмерть сбил 63-летнего мужчину и скрылся с места ДТП
В Красном Сулине водитель насмерть сбил 63-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Несчастный случай произошёл 28 февраля вечером.

По предварительным данным, местный житель шёл по проезжей части улицы Бережного, 33. В попутном направлении на него двигался автомобиль. Водитель наехал на мужчину, после чего скрылся с места ДТП.

- От полученных травм дончанин скончался на месте, - сообщили в УГИБДД по региону.

Пол факту происшествия проводится проверка.

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