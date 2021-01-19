На Дону в 20-градусный мороз автобус с пассажирами застрял на трассе

В Ростовской области автобус с пассажирами застрял на трассе в мороз. Происшествие случилось ночью 20 января в Миллеровском районе.Водитель автобуса, перевозивший около 40 пассажиров, ехал по автодороге М-4 «Дон» по маршруту Москва - Ставрополь. В районе 828-го километра рейсовый транспорт поломался. Водитель вместе со своим сменщиком пытались отремонтировать автобус самостоятельно, но все старания оказались безуспешными. В двадцатиградусный мороз люди оказались без возможности обогреться.Водителям ничего не оставалось, как вызвать на помощь сотрудников ДПС. Прибывшие автоинспекторы помогли пересадить часть людей на попутный рейсовый автобус. Остальных же полицейские привезли на Аютинский пост, где посадили их на попутные автомобили. Правоохранители отбуксировали автобус на спецстоянку и привезли водителям необходимые для ремонта детали.Устранив неисправность и отдохнув в ближайшей гостинице, шоферы продолжили путь.