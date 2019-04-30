Виновник ДТП с пятью пострадавшими скончался в больнице Волгодонска



фото: Авто Лайн



Водитель, ставший виновником ДТП в Волгодонске, скончался через двое суток после аварии. Мужчина умер в больнице 30 апреля.



Напомним, авария произошла 28 апреля на пересечении переулка Школьного и улицы Железнодорожной. Там врезались друг в друга «Хендай Солярис» и «Лада Гранта». В результате пострадали пять человек: пассажирка и 60-летний водитель отечественного авто, а также два пассажира и 38-летняя владелица иномарки. Двоим на месте была оказана медицинская помощь. Остальные были доставлены в больницу.



Несмотря на старания врачей, спустя двое суток водитель «Лады» скончался.