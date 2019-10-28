В Новочеркасске в столкновении ВАЗа и грузовика пострадал мужчина
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В Новочеркасске столкнулись «ВАЗ-2114» и грузовой «Мерседес». ДТП произошло на Харьковском шоссе ночью 29 октября.
По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика с прицепом, поворачивая, не уступил дорогу «четырнадцатой». В итоге произошло столкновение.
- В результате ДТП пострадал 32-летний мужчина, управлявший ВАЗом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Пострадавший госпитализирован. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.