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В Новочеркасске в столкновении ВАЗа и грузовика пострадал мужчина

В Новочеркасске в столкновении ВАЗа и грузовика пострадал мужчина
Фото для иллюстрации
В Новочеркасске столкнулись «ВАЗ-2114» и грузовой «Мерседес». ДТП произошло на Харьковском шоссе ночью 29 октября.

По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика с прицепом, поворачивая, не уступил дорогу «четырнадцатой». В итоге произошло столкновение.
- В результате ДТП пострадал 32-летний мужчина, управлявший ВАЗом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Пострадавший госпитализирован. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

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