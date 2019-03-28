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На Дону при пожаре в хозпостройке погиб 48-летний мужчина

На Дону при пожаре в хозпостройке погиб 48-летний мужчина
На Дону при пожаре в хозпостройке погиб 48-летний мужчина. Возгорание случилось 30 марта около 19.30 в селе Приморка Неклиновского района.
На улице Ленина загорелась хозяйственная постройка. Огонь в помещении распространился на площади 18 квадратных метров.

- Около 20 часов пламя локализовали спасатели, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Через пять минут огонь потушили. На месте возникновения пожара работали восемь спасателей с привлечением двух единиц техники.

К сожалению, в результате возгорания погиб 48-летний мужчина. По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания нагревательных электроприборов.

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