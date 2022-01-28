На Дону осудили мужчину, который ударил сожительницу ножом

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В Сальском городском суде Ростовской области вынесли приговор мужчине, который с ножом бросился на свою возлюбленную. Его обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».Происшествие случилось в августе прошлого года. Возлюбленная осужденного пошла в гости к своим знакомым, из-за чего он сильно переживал и ревновал ее. Мужчина был пьян, и его одолевали сомнения относительно верности дамы сердца. Он направился в дом, где находилась его сожительница. Там он обнаружил ее одну в компании нескольких мужчин. Пара сильно поссорилась. Застолье однако продолжилось, но ненадолго. Женщина решила игнорировать обидчика и общалась лишь со знакомыми. Мужчина вскипел, и скандал продолжился. Не желая выслушивать оскорбления в свой адрес, дама сердца встала из-за стола и пошла к выходу. В ответ сожитель взял нож, догнал пострадавшую и ударил ее в спину.Скорую помощь и полицию вызвали те самые знакомые, на чьих глазах и происходила разборка. Нападавший полностью признал свою вину и даже показал правоохранителям, куда он в страхе выбросил нож. Через некоторое время влюбленные помирились, но от уголовного дела мужчину это не спасло.Его приговорили к году и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.