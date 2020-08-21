На Дону мужчина случайно насмерть задавил человека трактором и получил 2,6 лет лишения свободы

Егорлыкским районным судом Ростовской области вынесен приговор мужчине, случайно насмерть задавившего женщину трактором.Хрулева А. обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Подробности трагедии рассказали на суде 24 августа.В мае 2020 года Хрулев А. сажал малину в поле Егорлыкского сельского поселения, работая на тракторе. Тогда гражданка О. обратилась к мужчине с просьбой перевезти ее на прицепе большегруза. Когда трактор поехал, женщина потеряла равновесие и упала на землю. После чего трактор ее переехал. Из-за полученных травм О. скончалась.Подсудимый свою вину признал и частично возместил ущерб.Хрулев А. получил два года и шесть месяцев лишения свободы, а также на три года лишился права управлять транспортными средствами.