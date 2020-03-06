На Дону многодетную мать будут судить за падение 4-летней дочери из окна



Фото: vestivrn.ru

В Ростовской области в суд передано уголовное дело многодетной матери из Волгодонска. 27-летняя женщина обвиняется в падении своей маленькой дочери из окна многоквартирного дома.



Происшествие случилось 31 декабря 2019 года, сообщает donday-volgodonsk.ru. Перед праздником волгодончанка отправилась за покупками. Двоих сыновей 5 и 2 лет и 4-летнюю дочку она оставила в квартире одних. Оставшись без взрослых, малыши открыли окно. Девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Не выдержав веса, пластиковая решётка вывалилась вместе с ребёнком. К счастью, квартира находится на первом этаже. Малышка выжила.



Крошку заметили прохожие. Они завернули её в верхнюю одежду и вызвали «скорую». Вместе с медиками на место происшествия прибыли полицейские. Девочку доставили в БСМП. В отношении её матери возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности лица, лишенного возможности принять меры к самосохранению».



На время следствия женщина была помещена под подписку о невыезде. В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Если многодетную мать признают виновной, ей будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.