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На Дону машину после ДТП отбросило на девочку-пешехода

На Дону машину после ДТП отбросило на девочку-пешехода
На Дону по вине водителя грузовика пострадала 15-летняя девочка. Происшествие случилось около 15 часов 10 июня на трассе Ростов — Ставрополь.

По предварительной информации, 36-летний мужчина на КамАЗе превысил скорость и не выбрал безопасную дистанцию. Из-за этого он врезался в «Митсубиси Лансер», который остановился перед «зеброй», чтобы пропустить девочку-подростка. От удара иномарку откинуло вперёд, и она сбила пешехода.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, она получила травмы. По данному факту проводится проверка.

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