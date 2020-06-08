На Дону машину после ДТП отбросило на девочку-пешехода

На Дону по вине водителя грузовика пострадала 15-летняя девочка. Происшествие случилось около 15 часов 10 июня на трассе Ростов — Ставрополь.По предварительной информации, 36-летний мужчина на КамАЗе превысил скорость и не выбрал безопасную дистанцию. Из-за этого он врезался в «Митсубиси Лансер», который остановился перед «зеброй», чтобы пропустить девочку-подростка. От удара иномарку откинуло вперёд, и она сбила пешехода.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, она получила травмы. По данному факту проводится проверка.