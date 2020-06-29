На Дону без вести пропала 82-летняя пенсионерка

Пропавшую без вести пенсионерку разыскивают в Аксае Ростовской области. О Раисе Самгиной нет информации с 29 июня.Женщина проживает на улице Грушевской. В день исчезновения она около 10:30 вышла на улицу и не вернулась и обратно. Родственники не смогли её самостоятельно разыскать и обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Сообщается, что она может быть в любом городе и районе Ростовской области.Пенсионерке - 82 года. Её рост - 152 сантиметра, телосложение плотное. У женщины седые волосы и голубые глаза. Была одета в тёмное платье с рисунком в виде фиолетовых цветов, на ногах — белые босоножки, на голове, возможно, была светлая косынка.Всех, кто встречал Раису Самгину, просят сообщить о её возможном местонахождении по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.