В Шахтах пропала дезориентированная пенсионерка

В Шахтах разыскивают пропавшую без вести 82-летнюю женщину. Галина Конопля ушла из дома на улице Федосеева и не вернулась назад. О ней нет вестей с утра 9 июня.Родственники пенсионерки сразу забили тревогу, так как она нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. За помощью они обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».В ориентировке указано, что рост пропавшей — примерно 160 сантиметров, телосложение худощавое. У неё седые волосы до плеч и карие глаза. Галина Фёдоровна была одета в розовое платье, вязаный свитер кораллового цвета, на голове — белый платок с рисунком в виде цветов.Всех, кто знает, где может находиться пенсионерка, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.