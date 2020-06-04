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В Шахтах пропала дезориентированная пенсионерка

В Шахтах пропала дезориентированная пенсионерка
В Шахтах разыскивают пропавшую без вести 82-летнюю женщину. Галина Конопля ушла из дома на улице Федосеева и не вернулась назад. О ней нет вестей с утра 9 июня.

Родственники пенсионерки сразу забили тревогу, так как она нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. За помощью они обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

В ориентировке указано, что рост пропавшей — примерно 160 сантиметров, телосложение худощавое. У неё седые волосы до плеч и карие глаза. Галина Фёдоровна была одета в розовое платье, вязаный свитер кораллового цвета, на голове — белый платок с рисунком в виде цветов.

Всех, кто знает, где может находиться пенсионерка, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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