В Ростове мужчина чуть не упал с моста на проспекте Стачки



В Ростове-на-Дону мужчина едва не упал с моста на проспекте Стачки. Инцидент случился вечером 30 мая.



Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, прохожие заметили, что мужчина перелез через ограждение моста и застыл буквально на краю переправы – в нескольких сантиметрах от обрыва. На место прибыли полицейские. Они стали приближаться к мужчине и спокойно разговаривать с ним, выжидая подходящий момент, чтобы поймать его.



Однако отчаянный не хотел вступать в диалог с правоохранителями. Он предупредил, что если к нему кто-нибудь приблизится, он сделает шаг вперед. Когда бдительность мужчины ослабла, полицейские и проходящий мимо ростовчанин схватили его и не дали упасть с моста.



После этого любителя острых ощущений доставили в отдел и передали медикам. В данный момент его жизни ничего не угрожает.