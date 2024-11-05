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Мужчина попал под колеса авто в Шахтах

Мужчина попал под колеса авто в Шахтах
В городе Шахты Ростовской области автомобилист сбил пешехода. ДТП случилось 4 ноября в поселке ХБК.

Как рассказали очевидцы, вечером в районе дома № 6 по Текстильной улице мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте, не дойдя до пешеходного перехода. Водитель автомобиля «Лада Гранта» не успел затормозить и сбил пешехода.

Очевидцы вызвали скорую помощь. К счастью, 56-летний мужчина получил незначительные травмы. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой.
Фото: Donday
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