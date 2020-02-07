Мужчина погиб при пожаре в Ростове-на-Дону



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В Ростове-на-Дону горел частный дом. Пожар произошёл на улице Городовикова. Сообщение о ЧП поступило 9 февраля около 3:30.



Возгорание случилось в жилой комнате. Огонь пылал на площади десять квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на место выезжали 15 пожарных и пять единиц техники.



По данным спасательного ведомства, на тушение ушло порядка 20 минут. Справившись с возгоранием, спасатели обнаружили в спальне труп. Погибшим оказался 42-летний мужчина. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.