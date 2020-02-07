Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Мужчина погиб при пожаре в Ростове-на-Дону

Мужчина погиб при пожаре в Ростове-на-Дону
Фото для иллюстрации

В Ростове-на-Дону горел частный дом. Пожар произошёл на улице Городовикова. Сообщение о ЧП поступило 9 февраля около 3:30.

Возгорание случилось в жилой комнате. Огонь пылал на площади десять квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на место выезжали 15 пожарных и пять единиц техники.

По данным спасательного ведомства, на тушение ушло порядка 20 минут. Справившись с возгоранием, спасатели обнаружили в спальне труп. Погибшим оказался 42-летний мужчина. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.