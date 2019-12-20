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Мужчина ограбил ломбард в Ростове-на-Дону

Мужчина ограбил ломбард в Ростове-на-Дону
Фото для иллюстрации

Неизвестный напал на ломбард в Ростове-на-Дону. Сотрудники полиции объявили план «Квадрат» для розыска подозреваемого.

Происшествие случилось днём 22 декабря. Преступник ограбил ломбард на проспекте 40 лет Победы. Затем он скрылся вместе с добычей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, полицейские занимаются розыском подозреваемого.

Похожий случай произошёл в этот же день 22 декабря. Неизвестный напал на офис микрозаймов и забрал 100 тысяч рублей.

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