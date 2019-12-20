На заправку в Ростове-на-Дону напал налётчик



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На одну из заправок в Ростове-на-Дону напал мужчина. Случай произошёл в Железнодорожном районе 22 декабря.



Неизвестный зашёл на заправку и, угрожая сотрудникам, забрал деньги из кассы и скрылся. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий для розыска подозреваемого.



Инцидент случился в один день с двумя другими ограблениями. Налётчики напали на ломбард и офис микрозаймов. В Ростове ввели план «Квадрат».