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На заправку в Ростове-на-Дону напал налётчик

На заправку в Ростове-на-Дону напал налётчик
Фото для иллюстрации

На одну из заправок в Ростове-на-Дону напал мужчина. Случай произошёл в Железнодорожном районе 22 декабря.

Неизвестный зашёл на заправку и, угрожая сотрудникам, забрал деньги из кассы и скрылся. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий для розыска подозреваемого.

Инцидент случился в один день с двумя другими ограблениями. Налётчики напали на ломбард и офис микрозаймов. В Ростове ввели план «Квадрат».

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