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Мужчина едва не спалил многоквартирный дом из-за непотушенной сигареты

Мужчина едва не спалил многоквартирный дом из-за непотушенной сигареты

В Ростовской области мужчина едва ли не сжег многоквартирный дом, уснув с сигаретой в руке. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС региона.

Инцидент произошел в Новошахтинске на улице 40 лет Октября 22 декабря. Соседи заметили дым, когда проснулись от сильного запаха. Выйдя в подъезд, они столкнулись с густым дымом. Выяснилось, что загорелась квартира их соседа, который уснул с горящей сигаретой. Из-за этого произошло возгорание.

Все обитатели дома смогли благополучно покинуть здание, двоих жильцов эвакуировали спасатели. К моменту прибытия огнеборцев пламя охватило площадь около трех квадратных метров. Потушить пожар удалось восьми пожарным на двух автоцистернах, которые быстро прибыли на место происшествия.
Фото: Rostov.ru
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