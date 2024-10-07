В Ростовской области мужчина едва не сгорел заживо из-за непотушенной сигареты

Фото: ГУ МЧС по РО

В Матвеево-Курганском районе 67-летний мужчина едва не погиб при пожаре. Происшествие случилось 6 октября в селе Екатериновке.В выходной день пенсионер выпивал спиртное дома на улице Набережной, 15. Около полудня он уснул в кресле на веранде с тлеющей сигаретой в руке. Вскоре под ним загорелось кресло.Дедушка проснулся от адской боли и попытался потушить огонь. Однако справиться со стихией не удалось. На место ЧП приехали спасатели, которые погасили пламя.- Мужчину с ожогами отвезли в больницу, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.