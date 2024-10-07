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В Ростовской области мужчина едва не сгорел заживо из-за непотушенной сигареты

В Ростовской области мужчина едва не сгорел заживо из-за непотушенной сигареты
В Матвеево-Курганском районе 67-летний мужчина едва не погиб при пожаре. Происшествие случилось 6 октября в селе Екатериновке.

В выходной день пенсионер выпивал спиртное дома на улице Набережной, 15. Около полудня он уснул в кресле на веранде с тлеющей сигаретой в руке. Вскоре под ним загорелось кресло.

Дедушка проснулся от адской боли и попытался потушить огонь. Однако справиться со стихией не удалось. На место ЧП приехали спасатели, которые погасили пламя.

- Мужчину с ожогами отвезли в больницу, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по РО
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