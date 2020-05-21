Машина сбила четырёхлетнюю девочку во время массового ДТП в Новочеркасске

В Новочеркасске в результате массового ДТП пострадала 4-летняя девочка. Авария произошла 22 мая на пересечении улицы Б. Хмельницкого и проспекта Платовского.По предварительным данным, 68-летний водитель «Хендай Крета» столкнулся с «Киа Рио», которая ехала в попутном направлении. От удара «Киа» отбросило на припаркованную «Ладу Гранту». Отечественную легковушку, в свою очередь, откинуло на стоявший «Рено Логан».По факту ДТП проводится проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося. Никто из водителей в аварии не пострадал.