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Маленькая девочка попала в больницу после ДТП в Ростовской области

Маленькая девочка попала в больницу после ДТП в Ростовской области
В результате аварии в Ростовской области пострадала девятилетняя девочка. ДТП произошло в Донецке утром 21 июня. Микроавтобус и легковушка столкнулись на пересечении улицы Кутузова и переулка Лазо.

По сообщению собственного источника Rostov.ru, минивэн не уступил дорогу «Тойоте Камри». В результате автомобили столкнулись. От удара микроавтобус отбросило на обочину, где он врезался в опору линии электропередачи и газовую трубу. Затем машина перевернулась.
«Тойота» получил серьёзные механические повреждения. В результате происшествия травмы получила девятилетняя пассажирка минивэна. Медики доставили её в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники спецслужб.
Маленькая девочка попала в больницу после ДТП в Ростовской области

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