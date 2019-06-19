Маленькая девочка попала в больницу после ДТП в Ростовской области



В результате аварии в Ростовской области пострадала девятилетняя девочка. ДТП произошло в Донецке утром 21 июня. Микроавтобус и легковушка столкнулись на пересечении улицы Кутузова и переулка Лазо.



По сообщению собственного источника Rostov.ru, минивэн не уступил дорогу «Тойоте Камри». В результате автомобили столкнулись. От удара микроавтобус отбросило на обочину, где он врезался в опору линии электропередачи и газовую трубу. Затем машина перевернулась.

«Тойота» получил серьёзные механические повреждения. В результате происшествия травмы получила девятилетняя пассажирка минивэна. Медики доставили её в больницу.



На месте ДТП работали сотрудники спецслужб.

