Легковушка врезалась в грузовик с питьевой водой в Ростове

Водитель такси врезался в грузовик в донской столице. ДТП случилось 15 мая около 18:00 на улице Черепахина.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, «Лифан Солано» под управлением 33-летнего таксиста проезжал в районе дома № 93 по главной дороге. В этот момент на перекресток выехал 30-летний водитель за рулем «ГАЗ-2705», груженного питьевой водой. Автомобилист на легковушке не уступил дорогу другой машине и в результате столкнулся с грузовиком.- В результате аварии никто не пострадал, - добавили в ведомстве.Отметим, что от удара из грузовика выпали пятилитровые бутылки, что взбудоражило пользователей соцсетей. Они отмечают, что теперь наверняка кто-то не дождется своей воды.