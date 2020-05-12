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Легковушка врезалась в грузовик с питьевой водой в Ростове

Легковушка врезалась в грузовик с питьевой водой в Ростове
Водитель такси врезался в грузовик в донской столице. ДТП случилось 15 мая около 18:00 на улице Черепахина.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, «Лифан Солано» под управлением 33-летнего таксиста проезжал в районе дома № 93 по главной дороге. В этот момент на перекресток выехал 30-летний водитель за рулем «ГАЗ-2705», груженного питьевой водой. Автомобилист на легковушке не уступил дорогу другой машине и в результате столкнулся с грузовиком.

- В результате аварии никто не пострадал, - добавили в ведомстве.

Отметим, что от удара из грузовика выпали пятилитровые бутылки, что взбудоражило пользователей соцсетей. Они отмечают, что теперь наверняка кто-то не дождется своей воды.

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