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Крупный ландшафтный пожар произошёл в природном парке «Донском»

Крупный ландшафтный пожар произошёл в природном парке «Донском»
Несколько часов спасатели тушили крупный ландшафтный пожар в Азовском районе. Возгорание произошло на островной части природного парка «Донского» недалеко от хутора Рогожкин.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 15 часов 24 апреля. Горел сухой камыш.

К тушению привлекались 40 человек и 14 единиц техники, а также пожарный катер.

В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе - в пределах нормы.

Площадь выгоревшей растительности уточняется. В результате происшествия никто не пострадал.

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