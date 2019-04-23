Крупный ландшафтный пожар произошёл в природном парке «Донском»



Несколько часов спасатели тушили крупный ландшафтный пожар в Азовском районе. Возгорание произошло на островной части природного парка «Донского» недалеко от хутора Рогожкин.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 15 часов 24 апреля. Горел сухой камыш.



К тушению привлекались 40 человек и 14 единиц техники, а также пожарный катер.



В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе - в пределах нормы.



Площадь выгоревшей растительности уточняется. В результате происшествия никто не пострадал.



