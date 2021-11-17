Экс-сотрудник Минприроды Ростовской области получил 3 года колонии за взятку

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Экс-специалиста Министерства природы Ростовской области осудили за получение взятки. Об этом 19 ноября сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Следствие считает, что в 2020 году Алексей Ластовский вступил в сговор с одним из предпринимателей, продающих природный камень в Белокалитвинском районе. Каждый месяц Ластовский получал 20% его прибыли. Сумма взятки составляла от 55 до 900 тысяч рублей.Во время передачи очередной взятки мужчина был задержан полицейскими. На него завели уголовное дело по статье «Получение взятки». По решению Белокалитвинского суда Ластовского заключили под стражу.В прокуратуре Ростовской области сообщили, что Ластовский получил три года колонии общего режима и штраф в размере 559 тысяч рублей.