Двое детей пострадали в результате опрокидывания легковушки в Ростовской области



В Ростовской области при ДТП с иномаркой пострадали двое детей. Авария произошла на трассе Ростов – Ставрополь 8 января около половины девятого вечера.



На 110-м километре автодороги 35-летний водитель «Шевроле Авео», по предварительным данным, не справился с управлением и съехал с дороги. На обочине легковушка перевернулась.

- В результате происшествия двое детей, 6 и 4 лет, получили травмы и были доставлены в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



В ГИБДД добавили, что избежать трагических последствий удалось благодаря тому, что оба ребёнка находились в автокреслах. По факту происшествия начата проверка.