Две легковушки столкнулись в центре Ростова

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону столкнулись два легковых авто. Авария произошла в центре города вечером 12 апреля.Около 21:00 водители машин не поделили дорогу на перекрестке проспекта Соколова и улицы Максима Горького. На кадрах видно, что один из них поворачивал перед ударом. Вероятно, он не уступил дорогу легковушке, которая ехала по главной.В результате аварии есть пострадавший. По словам очевидцев, медики забрали человека на носилках.В региональном УГИБДД пока не прокомментировали ДТП.