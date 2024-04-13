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Две легковушки столкнулись в центре Ростова

Две легковушки столкнулись в центре Ростова
В Ростове-на-Дону столкнулись два легковых авто. Авария произошла в центре города вечером 12 апреля.

Около 21:00 водители машин не поделили дорогу на перекрестке проспекта Соколова и улицы Максима Горького. На кадрах видно, что один из них поворачивал перед ударом. Вероятно, он не уступил дорогу легковушке, которая ехала по главной.

В результате аварии есть пострадавший. По словам очевидцев, медики забрали человека на носилках.

В региональном УГИБДД пока не прокомментировали ДТП.
Фото: DonDay.ru.
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