Две легковушки столкнулись в центре Ростова
В Ростове-на-Дону столкнулись два легковых авто. Авария произошла в центре города вечером 12 апреля.
Около 21:00 водители машин не поделили дорогу на перекрестке проспекта Соколова и улицы Максима Горького. На кадрах видно, что один из них поворачивал перед ударом. Вероятно, он не уступил дорогу легковушке, которая ехала по главной.
В результате аварии есть пострадавший. По словам очевидцев, медики забрали человека на носилках.
В региональном УГИБДД пока не прокомментировали ДТП.