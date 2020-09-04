Дончанин устроил ДТП с погибшими в Воронежской области

Уроженец донского региона устроил массовую аварию с погибшими в Воронежской области. Происшествие случилось 5 сентября на трассе М-4 «Дон».По предварительным данным, 48-летний мужчина на грузовике «ДАФ» не справился с управлением и протаранил стоявший на обочине «Рено Дастер». От удара иномарка отлетела на «Хендай Солярис» с прицепом.Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, в результате произошедшего 47-летний водитель «Рено» и его 57-летняя пассажирка скончались до приезда скорой помощи. В ведомстве добавили, что водитель грузовика в 2019 и 2020 годах семь раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.