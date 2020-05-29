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Четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Ростовской области

Четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Ростовской области
В городе Донецке в результате ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла 1 июня в районе квартала № 16.

По предварительным данным, «ВАЗ-2107» и «Лада Гранта» двигались навстречу друг другу. На повороте легковушки столкнулись практически «лоб в лоб».

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры «семерки». С тяжёлыми травмами их госпитализировали в ЦГБ Донецка. Водитель «Гранты» также получил травмы, но мужчина отказался от госпитализации.

По словам местных жителей, причиной аварии могло стать отсутствие обзора на повороте из-за разросшихся деревьев и кустарников.

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