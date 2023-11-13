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Боец из Ростовской области подорвался на гранате в зоне СВО

Боец из Ростовской области подорвался на гранате в зоне СВО
Еще один боец из Ростовской области погиб в зоне СВО. Уроженец Азова 28-летний Дмитрий Василейко подорвался на гранате под Работино (Запорожское направление).

Молодой человек погиб во время боя. Как сообщили его сослуживцы, во время боевой схватки с бойцами ВСУ Дмитрию оторвало ногу. Парень смог бросить пару гранат в противников, но, к сожалению, на одной из них подорвался.

Будет ли представлен Дмитрий к государственной награде, неизвестно.
Фото: Соцсети.
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