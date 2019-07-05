Бетономешалка загорелась во время движения в Ростове





В Ростове на ходу загорелась бетономешалка. ЧП произошло на площади Народного Ополчения 9 июля.



Во время движения, предположительно, под капотом КамАЗа вспыхнуло пламя. Огонь быстро охватил кабину, но водитель сумел выбраться. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей.



По информации ГУ МЧС Ростовской области, на вызов прибыли восемь человек и две единицы техники. Через несколько минут пожарным удалось ликвидировать возгорание.

- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в спасательном ведомстве. – Полностью пожар был потушен в 12:40.



Причину происшествия устанавливают специалисты. Вероятнее всего, возгорание произошло из-за технической неисправности.