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Болельщики СКА «Ростов» выбрали дизайн клубного автобуса

Болельщики СКА «Ростов» выбрали дизайн клубного автобуса
Ростовчанин Баста в первый день октября записал итоги голосования за лучший дизайн автобуса для донского ФК СКА. Из пяти вариантов болельщики «армейцев» выбрали привычные красно-синие цвета.

Голосование в соцсетях длилось четыре дня. В основе каждого из пяти дизайнов был красный цвет в сочетании с синим, голубым или фиолетовым. Кроме того, обязательны на автобусах символика клуба и лозунг: «Вперед, к победе!».

– Первый вариант набрал 2 817 голосов, второй - 1 921 голос, третий - 747, четвертый - 4 290 и пятый - 577 голосов, - подсчитал Баста на видео в соцсетях.

С серьезным отрывом победил четвертый вариант транспорта с традиционным для команды красно-синим сочетанием. Болельщики оставили более 11 тысяч комментариев во всех социальных сетях. Среди самых активных Баста случайным образом разыграл несколько мерчей СКА: девять шевронов и майки с символикой клуба.

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