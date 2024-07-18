Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Автомобилист из Ростова попал в смертельное ДТП в Воронежской области

Автомобилист из Ростова попал в смертельное ДТП в Воронежской области
В Воронежской области в массовом ДТП погиб один человек. Происшествие случилось в Павловском районе 16 июля.

Около полудня 64-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21110» двигался по трассе Павловск — Калач. Неподалёку от села Гаврильск он не справился с управлением, и его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером «Хендай Крета». От удара «Хендай» отбросило в сторону «Тойоты Вензы», за рулём которой находился 40-летний водитель из Ростова. По инерции после столкновения его автомобиль протаранил «Мазду СХ5».

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте. По информации Главного управления МВД по Воронежской области, 42-летняя пассажирка автомобиля «Хендай» пострадала. Её доставили в больницу. Остальные участники аварии решили не обращаться за медицинской помощью.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.