Автомобилист из Ростова попал в смертельное ДТП в Воронежской области

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

В Воронежской области в массовом ДТП погиб один человек. Происшествие случилось в Павловском районе 16 июля.Около полудня 64-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21110» двигался по трассе Павловск — Калач. Неподалёку от села Гаврильск он не справился с управлением, и его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером «Хендай Крета». От удара «Хендай» отбросило в сторону «Тойоты Вензы», за рулём которой находился 40-летний водитель из Ростова. По инерции после столкновения его автомобиль протаранил «Мазду СХ5».В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте. По информации Главного управления МВД по Воронежской области, 42-летняя пассажирка автомобиля «Хендай» пострадала. Её доставили в больницу. Остальные участники аварии решили не обращаться за медицинской помощью.