Автобус следовавший из Махачкалы в Ростов врезался в прицеп КамАЗа: пострадали 15 человек
Автобус следовавший из Махачкалы в Ростов врезался в прицеп КамАЗа: пострадали 15 человек. ДТП произошло утром 22 июля на 472 км трассы Р-217 «Кавказ».
По предварительным данным, водитель автобуса - 36-летний житель Донского региона получил травмы не совместимые с жизнью. Среди пострадавших пассажиров автобуса 9-летняя девочка.
Всех, кому потребовалась помощь медиков - увезли в больницу. Госпитализированы как минимум восемь человек.