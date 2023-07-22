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Автобус следовавший из Махачкалы в Ростов врезался в прицеп КамАЗа: пострадали 15 человек

Автобус следовавший из Махачкалы в Ростов врезался в прицеп КамАЗа: пострадали 15 человек
Автобус следовавший из Махачкалы в Ростов врезался в прицеп КамАЗа: пострадали 15 человек. ДТП произошло утром 22 июля на 472 км трассы Р-217 «Кавказ».

По предварительным данным, водитель автобуса - 36-летний житель Донского региона получил травмы не совместимые с жизнью. Среди пострадавших пассажиров автобуса 9-летняя девочка.

Всех, кому потребовалась помощь медиков - увезли в больницу. Госпитализированы как минимум восемь человек.



Фото: МВД
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