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В Ростове столкнулись два автобуса с пассажирами

В Ростове столкнулись два автобуса с пассажирами

В Ростове в ДТП попали два автобуса с пассажирами. Авария произошла на проспекте Королева 20 марта.

Столкнулись автобус № 47 (Стартовая – Центральный рынок) и № 18 (Висаитова – площадь Карла Маркса). Дорожное происшествие случилось за одну остановку до конечной. По предварительной информации, автобус № 47 врезался в ехавший перед ним 18-й.

В результате столкновения у 47-го автобуса оторвало боковое зеркало, и помяло переднюю часть. Кроме того, у транспортного средства разбито лобовое стекло. Автобус № 18 получил незначительные механические повреждения.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что никто из пассажиров в результате ДТП не пострадал. Медицинская помощь никому не потребовалась.

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