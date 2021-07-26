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Ростовский рэпер Баста вошёл в список 10 богатейших звёзд России

Ростовский рэпер Баста вошёл в список 10 богатейших звёзд России

Ростовский рэпер Баста вошёл в список 10 богатейших звёзд России. Рейтинг опубликовал Forbes 28 июля.

По данным журнала, за последний год музыкант заработал более 390 миллионов рублей, или 5,3 миллиона долларов. Также в рейтинге учитывалась популярность артиста. Она измерялась в количестве упоминаний в СМИ и запросов в поисковиках.

Баста оказался на восьмом месте, упав на четыре позиции по сравнению с прошлым годом. Его обошли рэпер Моргенштерн, Ксения Собчак, Хабиб Нурмагомедов и даже Александр Овечкин. В сумме рэпер набрал чуть больше 50 баллов.

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