Ростовский рэпер Баста вошёл в список 10 богатейших звёзд России. Рейтинг опубликовал Forbes 28 июля.По данным журнала, за последний год музыкант заработал более 390 миллионов рублей, или 5,3 миллиона долларов. Также в рейтинге учитывалась популярность артиста. Она измерялась в количестве упоминаний в СМИ и запросов в поисковиках.Баста оказался на восьмом месте, упав на четыре позиции по сравнению с прошлым годом. Его обошли рэпер Моргенштерн, Ксения Собчак, Хабиб Нурмагомедов и даже Александр Овечкин. В сумме рэпер набрал чуть больше 50 баллов.