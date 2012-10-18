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В Таганроге таксист сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Вчера, 20:53 |  ROSTOV.RU
В Таганроге таксист сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Таганроге таксист на «Фиат-Добло» сбил 66-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. ДТП произошло около 7 часов утра 22 декабря возле дома № 222 по улице Ленина.
- По предварительным данным, такси совершило наезд на пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ГИБДД по Ростовской области. - Пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


В Таганроге таксист сбил пенсионерку на пешеходном переходе

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