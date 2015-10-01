В Ростовской области пропал 12-летний школьник

Мальчик ушел из дома 11 января и до сих пор не вернулся.
В Аксайском районе Ростовской области разыскивают 12-летнего Виктора Боргер.
11 января школьник ушел из своего дома в поселке Степной и до сих пор о том, где он находится, ничего не известно.
К розыску школьника уже подключились полиция и волонтеры. В донском главке сообщили приметы пропавшего ребенка. На вид ему 12-14 лет. Рост примерно 155-160 сантиметров, рыжие волосы. - В день исчезновения мальчик был одет в темно-зеленую зимнюю куртку, вязаную шапку такого же цвета, коричневый шарф, синие джинсы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - На ногах зимняя обувь с меховыми вставками и белыми полосками по краям.
Добровольцы из отряда «Лаза Алерт Юг» распространили листовки с фотографией и приметами пропавшего подростка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Виктора Боргер или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (86350) 7-10-04, 7-10-02, 5-40-49 или 02.
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