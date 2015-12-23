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В Ростове в пожаре из-за непотушенной сигареты пострадал мужчина

Сегодня, 11:11 |  ROSTOV.RU
В Ростове в пожаре из-за непотушенной сигареты пострадал мужчина

В Ленинском районе Ростова в пожаре, причиной которого стала непотушенная сигарета, пострадал мужчина.

Возгорание произошло 24 декабря около полуночи на улице Варфоломеева, 15/12.
- Горел одноэтажный частный дом на площади 20 кв.м. В результате происшествия 56-летний мужчина отравился продуктами горения, мужчина госпитализирован в БСМП-2, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Причиной пожара стало неосторожность при курении.

В ликвидации горения принимали участие 12 спасателей и три единицы техники. Пожар локализовали в 00:23, а полностью ликвидировали в 00:25.

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