В Ростове в пожаре из-за непотушенной сигареты пострадал мужчина



В Ленинском районе Ростова в пожаре, причиной которого стала непотушенная сигарета, пострадал мужчина.



Возгорание произошло 24 декабря около полуночи на улице Варфоломеева, 15/12.

- Горел одноэтажный частный дом на площади 20 кв.м. В результате происшествия 56-летний мужчина отравился продуктами горения, мужчина госпитализирован в БСМП-2, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Причиной пожара стало неосторожность при курении.



В ликвидации горения принимали участие 12 спасателей и три единицы техники. Пожар локализовали в 00:23, а полностью ликвидировали в 00:25.

